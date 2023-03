Miss Germany 2023 - Das sind die Kandidatinnen

Am 04. März 2023 findet zum 21. Mal die Miss Germany Awardshow in der Europa-Park Arena in Rust statt. An diesem Abend wird sich entscheiden, welche der 10 Finalistinnen die Jury mit ihrer Mission und Persönlichkeit überzeugt und die Auszeichnung „Miss Germany 2023“ erhält.

