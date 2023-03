In aller Öffentlichkeit: England-Star holt betrunken seinen Penis raus

Kyle Walker (32) hat den Sieg gegen Newcastle United wohl etwas zu Intensiv zelebriert.

Wie die englische "The Sun" enthüllte, entblößte der Man-City-Star Kyle Walker seinen Penis mitten in einer Bar. Die Spieler von Pep Guardiola bekamen nach dem 2:0 Sieg über Newcastle United zwei Tage frei. Walker nutzte die Zeit nicht zum Erholen, sondern ging stattdessen mit seinen Freunden am Sonntagnachmittag in eine Bar.

In den 90 Minuten, in denen die Gruppe in der Bar war, floss reichlich Alkohol. Der Fußball-Profi, der übrigens verheiratet ist und vier Kinder hat, ist auf Videoaufnahmen zu sehen, wie er einer Frau ziemlich nahe kommt. Er begrapscht sie, will sie küssen. In einer Einstellung ist sogar zu sehen, wie er ihr an die Brüste fasst. Bei der Frau handelt es sich nicht um seine Frau.

Der Höhepunkt der peinlichen Aktion ist der Moment, in dem Walker seine Hose runterzieht und seinen Penis entblößt. Der Man-City-Star soll so betrunken gewesen sein, dass er sogar vergessen hat, seine Zeche von rund 280 Euro zu begleichen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung kam er zurück ins Lokal, hatte aber vorübergehend die Fähigkeit verloren, seine Geldbörse aus seiner Tasche zu ziehen.