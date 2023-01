So verhöhnen Klima-Aktivisten die deutsche Polizei

Die Proteste in Lützerath waren am Wochenende von schlechtem Wetter geprägt. Nun gehen Videos viral, in denen die Polizei mit dem schlammigen Untergrund zu kämpfen hat. Im Einsatz gegen die Klima-Aktivisten müssen sie von diesen Hohn und Spott hinnehmen.

Kuriose Szenen in Lützerath: Viele Nutzer der sozialen Netzwerke teilen Videos, in denen Einsatzkräfte der Polizei tief im Schlamm stecken bleiben. Linken-Politiker Marco Böhme schreibt angesichts der feststeckenden Sicherheitskräfte von "Genugtuung nach dieser krassen Polizeigewalt". Die Polizisten werden auch mit Dreck beworfen. Oder - wie unten zu sehen ist - einfach umgestoßen. "Kann man für den Academy Award Filme nachnominieren?", schreibt dazu eine Nutzerin auf Twitter. Kann man für den Academy Award Filme nachnominieren? pic.twitter.com/s8iNBTrZbr — Johanna Sprondel (@jsprondel) January 15, 2023 Lustig geht anders ...