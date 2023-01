Oliver Glasners Vertrag läuft nurmehr bis nächstes Jahr – ob er dem FC Eintracht erhalten bleibt, lässt der Trainer noch offen.

Der Abstieg des FC Chelsea in der Premier League könnte auch für Eintracht schwerwiegende Folgen haben. Erst vergangenen September nahm Graham Potter den Platz von Thomas Tuchel in London ein, führte den Londoner-Klub jedoch in eine Abwärtsspirale.

Zuerst das Aus in beiden englischen Pokal-Wettbewerben und dann wurde das Team um Kai Havertz nur zehnter Platz in der Liga. Die Misserfolgsserie wirft kein gutes Licht auf Graham Potter und könnte einen möglichen Wechsel erklären. „Trainer von Chelsea zu sein, ist wohl der härteste Job im Fußball“ kam wenig überraschend aus dem Mund des wohlmöglich bald Ex-Trainers von Chelsea.

Ist Glasner die letzte Hoffnung für Chelsea?

Schon im vergangenen Sommer liebäugelte der Verein mit dem Trainer und fragte den 48-Jährigen, ob er nicht gerne in London arbeiten würde. Auch die neuen Klub-Besitzer um US-Milliardär Todd Boehly wurden nach Eintrachts Sieg unter Glasner in der Europa-League auf ihn aufmerksam. 2022 erhielten sie jedoch eine klare Absage von Oliver Glasner, da er die Champions League mit Eintracht bestreiten wollte.

Momentan gibt es noch keine Hoffnung auf einen Wechsel

Frankfurts Erfolgs-Trainer Glasner kann sich auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen den Top-Verein zu verlassen. Nicht zuletzt, da Frankfurt aktuell in allen drei Wettbewerben hervorragend dasteht.

Natürlich kann sich in kürzester Zeit alles in der Fußballwelt ändern. Bleibt der Österreicher Eintracht auch treu, wenn im Sommer die Champions-League-Qualifikation verpasst wird?

Glasner würde auf jeden Fall keine Möglichkeit auslassen: „Wenn ich jetzt sage, ich bleibe sowieso hier – und dann kommt was Außergewöhnliches, wo vielleicht auch der Verein sagt: „Oliver, mach‘ das“ Ich habe es in keiner Weise vor, aber es ist bei mir wie bei jedem Spieler – der Markt macht halt die Gesetze.“

Es bleibt also weiter spannend, ob Glasner Frankfurt erhalten bleibt!