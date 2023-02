Bill Gates neu verliebt in Tech-Witwe

Der Microsoft-Gründer Bill Gates soll laut Medienberichten eine neue Liebe gefunden haben. Angeblich ist Bill Gates bereits seit über einem Jahr vom Single-Markt weg.

Im August 2021 ließ sich Multimilliardär Bill Gates nach über 27 Jahren von seiner Ehefrau Melinda scheiden. Nun soll sich der Microsoft-Gründer in einer neuen Beziehung befinden und das schon seit über einem Jahr.

Wie britische und amerikanische Medien übereinstimmend berichten, handelt es sich bei der angeblich neuen Liebe um Paula Hurd. Sie war selbst als Führungskraft in der Tech-Branche tätig und ist die Witwe des ehemaligen Oracle-Chefs Mark Hurd.

"Es ist weithin bekannt, dass Bill Gates und Paula Hurd zusammen sind", zitiert das US-Magazin "People" eine namentlich nicht genannte Quelle. "Sie sind unzertrennlich", will auch die "Daily Mail" aus dem Umfeld des Paares erfahren haben.

Sie teilen gemeinsam die Liebe zum Tennissport

Aufnahmen zeigen die beiden vertraut und ausgelassen miteinander bei verschiedenen Anlässen in den vergangenen Monaten. Vor allem aber die Liebe zum Tennissport soll die beiden verbinden. So wurden sie Seite an Seite bei den diesjährigen Australian Open in Melbourne fotografiert. Zuvor besuchten sie beide über die Jahre immer wieder regelmäßig dieselben Tennisturniere, saßen damals jedoch noch getrennt voneinander.

Bill Gates' Kinder soll die 60-Jährige allerdings noch nicht kennengelernt haben. Mit seiner Ex-Frau Melinda hat der Unternehmer einen Sohn und zwei Töchter. Seine Erstgeborene, Jennifer Gates, erwartet derzeit ihr erstes Kind.