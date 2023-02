Ein Kommentar vom deutschen Gewaltpräventionsberater und ehemaligem Personenschützer sowie Laienschauspieler Carsten Stahl.

Die deutsche Bundesregierung liefert Panzer in die Ukraine. Überall auf unserer Welt gibt es immer und immer wieder Krieg. Menschen können nicht in Frieden leben und das ist unerträglich. Dieser Krieg ist in unmittelbarer Nähe zu uns. Carsten Stahls Einstellung zum Krieg "Es gibt nur Verlierer und das auf beiden Seiten."