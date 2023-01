Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Lippe sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein zweijähriges Kind.

Ein 36 Jahre alter Autofahrer war zwischen Blomberg und Steinheim eigenen Angaben zufolge am Steuer eingeschlafen und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Auto einer 59-Jährigen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste sie nach dem Unfall auf der Ostwestfalenstraße am Mittwochabend aus dem Wrack schneiden. Rettungskräfte brachten die drei Schwerverletzten in Kliniken. Das Kleinkind saß im Wagen des Unfallverursachers. Gegen den 36-Jährigen wird ermittelt. Er musste seinen Führerschein abgeben. Die Ostwestfalenstraße war für gut zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Quelle: dpa