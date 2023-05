BILD-Reporter Paul Ronzheimer zum ''Journalist des Jahres'' gekürt - Eine Auszeichnung, die seinesgleichen sucht!

In einer glanzvollen Zeremonie in Berlin wurde gestern der renommierte Titel "Journalist des Jahres" an unseren wagemutigen und talentierten BILD-Reporter Paul Ronzheimer verliehen. Mit seiner herausragenden Berichterstattung über den Ukraine-Krieg hat er sich diesen ehrwürdigen Preis mehr als verdient.

Fesselnde Einblicke aus den Frontgebieten

Dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten als Reporter und seinem Mut, hat Ronzheimer stets als Erster fesselnde Einblicke aus den Frontgebieten geliefert. Besonders bemerkenswert war seine Berichterstattung aus Butscha, einem Schauplatz von Kriegsverbrechen. Mit klaren und fundierten Analysen hat er uns die Hintergründe dieser Ereignisse näher gebracht, und das mit einer Meinungsstärke, die seinesgleichen sucht.

Doch Ronzheimer ist nicht der einzige, der mit einer wohlverdienten Auszeichnung geehrt wurde. Die ZDF-Auslandsreporterin Katrin Eigendorf wurde zur "Journalistin des Jahres" gekürt. Gemeinsam haben beide Reporter maßgeblich dazu beigetragen, das wahre Ausmaß und die Bedeutung dieses Angriffskrieges in all seinen Facetten aufzudecken.

Emotionale Dankensrede

In einer emotionalen Dankesrede hat Ronzheimer die Auszeichnung auch im Namen seiner geschätzten BILD-Kollegen Vadim Moissenko und Giorgos Moutafis angenommen. Gemeinsam haben sie aus der Ukraine berichtet und waren stets darauf bedacht, den Menschen die brutale Wahrheit zu zeigen. In solchen Momenten denken sie besonders an ihre mutigen Kolleginnen und Kollegen, die während ihrer Arbeit im Krieg ums Leben gekommen sind.

Wir gratulieren Paul Ronzheimer und Katrin Eigendorf zu ihren wohlverdienten Auszeichnungen!