Bevor er Meghan Markle heiratete, hatte Prinz Harry eine andere Schauspielerin im Auge. Laut Us Weekly erzählt der Herzog von Sussex in seinen bevorstehenden Memoiren Spare von seiner Schwärmerei für Courteney Cox und einem Abend, an dem er in ihrem Haus in Los Angeles übernachtete.

Harry schreibt, dass sein Freund die Idee hatte, bei der Schauspielerin zu Hause zu bleiben, während sie „auf Reisen war, bei einem Job, und es ihm nichts ausmachte, wenn wir bei ihr abstürzten“. Harry gibt in dem Auszug zu, dass er ein "Friends-Fanatiker" ist und die "Idee, bei Monica zu stürzen, sehr ansprechend und amüsant war". Laut dem Prinzen kam Cox schließlich nach Hause, was ihn „sehr verwirrt“ zurückließ, obwohl er sagt, die Schauspielerin bestand darauf, dass es „viel Platz“ für alle zum Bleiben gebe. In Bezug auf die Figur von Cox' Friends, Monica Gellar, und Chandler Bing – Monicas Ehemann in der Serie, gespielt von Matthew Perry – schreibt Harry: „Ich war immer noch verwirrt, weil sie Monica war, und ich ein Chandler. Ich fragte mich, ob ich es tun würde jemals den Mut aufbringen, es ihr zu sagen. Gab es in Kalifornien genug Tequila, um mich so mutig zu machen?