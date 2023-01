Deal steht: Sommer geht zu den Bayern

Der Deal zwischen Gladbach und Bayern soll stehen. Yann Sommer soll diesen Winter noch zum Top-Klub nach München wechseln.

Medienberichten zufolge haben die Gladbacher den Bayern-Bossen die Zusage für einen Wechsel von Yann Sommer an die Säbener Straße erteilt.

Borussia Mönchengladbach soll sich mit Torhüter Jonas Omlin von HSC Montpellier über einen Wechsel im Januar geeinigt haben. Nach Informationen der Schweizer Zeitung "Blick" (Mittwoch) soll der Nationalkeeper der Schweiz am Niederrhein einen Vertrag bis 2027 erhalten. Dies berichtete auch Sky Sport News. Ein Wechsel des 29-Jährigen nach Gladbach ist eine Voraussetzung dafür, dass die Borussia dessen Landsmann Yann Sommer doch noch zum FC Bayern München ziehen lässt.

Sommer als Ersatz für Neuer

Sommer, dessen Vertrag in Gladbach im Sommer ausläuft, soll beim deutschen Rekordmeister Manuel Neuer ersetzen, der wegen eines Beinbruchs in dieser Saison nicht mehr spielen kann. Laut Medienberichten haben die Bayern der Borussia inzwischen acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den 34-Jährigen geboten.

Dies soll in etwa die Summe sein, mit der die Gladbacher Omlin aus seinem noch bis 2024 datierten Vertrag in Montpellier herauskaufen müssten. Allerdings steht eine Einigung mit dem französischen Club dem Vernehmen nach aus. Montpellier spielt gegen den Abstieg.

Zu den angeblichen Transferverhandlungen wollte sich die Borussia bislang nicht äußern. Nur mit Sven Ulreich (34) und Johannes Schenk (20) möchten die Münchner nicht in die Restrunde starten. "Wir werden in aller Ruhe eine Entscheidung treffen, werden genau überlegen, was da eine richtige Lösung sein kann", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga.



Quelle: dpa