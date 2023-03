CREED III – ROCKY'S LEGACY

Hollywood-Hoffnung Michael B. Jordan ist Star, Regisseur und Produzent.

Die Story

Adonis Creed (Michael B. Jordan) ist endlich ganz oben im Leben angekommen: Mit seinem Sieg über Ivan Dragos Sohn Viktor (Florian Munteanu) hat er sich nicht nur endgültig einen Platz an der Spitze des Boxsports gesichert, sondern sich auch erfolgreich den eigenen Dämonen seiner Vergangenheit gestellt.

Wozu noch kämpfen? Also hängt der Weltmeister Creed seine Boxhandschuhe an den Nagel und widmet sich fortan seiner Familie und der Förderung neuer Box-Talente. Doch die Vergangenheit will nicht ruhen und es erhebt sich ein Schatten aus Adonis Jugend, welcher den ehemaligen Weltmeister vor neue Herausforderungen stellt.

Plötzlich steht sein alter Jugendfreund Damian (Jonathan Majors) nach 18 Jahren im Gefängnis vor ihm. Damian wurde damals eine große Box-Karriere vorausgesagt, doch ein Fehltritt in seiner Jugend kostete ihn die Freiheit. Der frisch Rehabilitierte möchte sich noch einmal im Ring beweisen und bittet Adonis, ihm dabei zu helfen. Doch Damian scheint es dabei um mehr zu gehen als nur eine Chance im Ring. Kann Adonis seinem alten Freund trauen?

Kritik

1979 ist Sylvester Stallone für „Rocky II“ nicht nur mit Apollo Creed in den Ring gestiegen, sondern hat nach zwei persönlichen Oscarnominierungen für „Rocky“ auch noch selbst auf dem Regiestuhl Platz genommen.

Bei der kaum minder erfolgreichen Spin-off-Reihe „Creed“ hat es nun immerhin drei Teile lang gedauert, bis Michael B. Jordan den Job des Hauptverantwortlichen übernommen hat.